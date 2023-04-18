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Yerel Kayseri'de yabancı uyruklu terörist enselendi
Yerel

Kayseri'de yabancı uyruklu terörist enselendi

Yeniakit Publisher
2023-04-18 12:57:00 -
Kayseri'de yabancı uyruklu terörist enselendi

Kayseri’de DEAŞ üyesi yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu bir şahsın DEAŞ silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ekipler, yabancı uyruklu şahsın yakalanmasına ve delillerin ele geçirilmesi yönelik Kocasinan ilçesinde bulunan şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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