Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı delillendirilen kişilere yönelik operasyonda H.C.Ç. (20), İ.M. (34), A.E. (23) ve M.E. (37) yakalandı. Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan H.C.Ç, A.E. ve M.E, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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