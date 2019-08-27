Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K., M.G., M.Y, V.U., F.A., Y.B., M.O., A.T.A. ve S.G. yakalanırken, firar H.K.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında; 3 parça halinde toplamda 4,35,gram metamfetamin, 1 adet suboxone tablet, 1,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, ve 2 parça halinde toplamda 1,40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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