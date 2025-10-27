Kayseri’de “Türk Dünyası” rüzgarı

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması', 1-4 Kasım tarihlerinde 14 ülkeden 48 yazar ve şairi bir araya getirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA ve Türk Edebiyatı Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek etkinlik, kenti dört gün boyunca kültür, sanat ve kardeşlik atmosferine büründürecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla hayata geçirilen buluşma şiir geceleri, paneller, konferanslar, yazar ve şairlerin öğrencilerle buluşmaları ile konserlerden oluşan zengin bir program sunacak. Başkan Yalçın, etkinliğin Türk dünyasının ortak dilini, duygusunu ve kültürel mirasını canlı tutmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Talas'ta sadece şehirleri değil, gönülleri de buluşturuyoruz. Bu buluşma, ortak tarihimizin ve kardeşliğimizin bir yansıması olacak" ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması beklenen programın açılışı 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Erciyes Kültür Merkezinde yapılacak. Etkinlik kapsamında ayrıca 3 Kasım Pazartesi günü Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu Gösterisi sahnelenecek. Gösteri saat 20.00'de başlayacak.

Türk dünyası'ndan 14 ülke katılacak

Bu yılki buluşmada Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Kuzey Makedonya, Kosova, Kerkük, KKTC ve Türkiye'den yazar ve şairler yer alacak. Talas Belediyesinin kültür ve sanat alanında imza attığı bu uluslararası organizasyon, Türk dünyasının ortak değerlerini geleceğe taşıma hedefiyle Kayseri'de unutulmaz günlere sahne olacak. Ayrıntılı bilgi ve program takvimine Talas Belediyesi web sayfasından ulaşılabilir.