Turkuaz cenneti 350 bin kişi ziyaret etti
Giresun'un Dereli ilçesindeki turkuaz göletleriyle dikkat çeken Göksu travertenleri, Nisan ayından bu yana yaklaşık 350 bin ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine canlılık kattı.
Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar köyünde yer alan Göksu travertenleri, turkuaz renkteki göletleri ve beyaz taş dokusuyla bu sezon da ziyaretçi akınına uğradı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Dereli ilçesinin Pınarlar köyünde büyüklü küçüklü göletlerden oluşan travertenler, sezonun açıldığı Nisan ayından bu yana yoğun ilgi gördü.
Turizmi canlandırdı
Dün itibariyle 350 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağladı. Travertenlerin 2026'nın Mart ayında kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.