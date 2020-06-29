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Aktüel

Kayseri'de trafik kazasında anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 14:03:23 -
Kayseri'de trafik kazasında anne öldü, eşi ve çocukları yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Necmettin Tokgöz (50) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Solaklar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücünün eşi Şehriban Tokgöz, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çocukları Zeynep (20) ve Yusuf (20) Tokgöz, Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

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