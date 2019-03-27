Kayseri'de toprağa gömülü uyuşturucu bulundu! 2 kişi gözaltında
Kayseri'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 48 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.27 Mart 2019 Çarşamba 18:10
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Kalkancık mevkiindeki su çeşmesinin bulunduğu alanda arama yaptı.
Narkotik köpeği 'Kama' ile yapılan aramada toprağa gömülü poşet içinde 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömdüğü iddia edilen A.E. (50) ve alıcı olduğu iddia edilen S.Ş. (24) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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