  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:17:29 -
Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." ifadelerini yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı