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Aktüel

Kayseri'de tarım işçileri karbonmonoksit gazından zehirlendi

Tedavi altına alınan 10 işçiden 3'ü Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:40:47 -
Kayseri'de tarım işçileri karbonmonoksit gazından zehirlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 10 tarım işçisi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yerköy Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Ahmet Başboğa (43), soğuk hava nedeniyle çadırın önünde yaktığı ateşin közünü ısınmak için çadıra aldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Ahmet, Afra (47), Şemse (18), Gülsüm Emel (16), Nisa (15), İbrahim Halil (13), Esmanur Başboğa (9) ile Hatice (15), Nura (9) ve Rukiye Akşit (7), Yahyalı Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tedavinin ardından Gülsüm Emel, İbrahim Halil ve Afra Başboğa, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.


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