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Aktüel Kayseri'de tankerde kaynak yapan işçi alev alan zift nedeniyle yaralandı
Aktüel

Kayseri'de tankerde kaynak yapan işçi alev alan zift nedeniyle yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:53:08 -
Kayseri'de tankerde kaynak yapan işçi alev alan zift nedeniyle yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Melikgazi ilçesinde bir işçi, kaynak yaptığı tankerde kalan ziftin tutuşmasıyla yaralandı.

Anbar Mahallesi'nde kaynak ustası M.S. (24), zift bulunan 21 DN 094 plakalı tankerdeki kaçağı gidermek için çalışmaya başladı. Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle tankerde kalan bir miktar zift alev aldı.

Çıkan yangın, çevreden yetişen vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda eli yanan M.S, Kayseri Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.



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