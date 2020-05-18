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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:26:19 -
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasak nedeniyle kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan, Erciyes ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarında araçları durduran ekipler, geçerli belge ve izin kontrolü yaptı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları için uyardı.


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