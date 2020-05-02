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Aktüel

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 20:44:59 -
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Belsin Ortahisar Caddesi'nde, bir otomobildeki kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından, U.G. ve kardeşi E.G'nin bulunduğu 38 ZV 082 plakalı otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan U.G, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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