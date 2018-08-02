Kayseri'de silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz (47), bulunduğu kulübeye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Aynı adrese daha önce de silahla ateş açıldığı öğrenildi.