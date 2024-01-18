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Yerel Kayseri'de silahlı kavga!
Yerel

Kayseri'de silahlı kavga!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:19:00 -
Kayseri'de silahlı kavga!

Kayseri'de alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Kayseri'de alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı.

Olay Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Türk Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.K. ile E.B. aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma silahlı kavgaya dönüştü, E.B. av tüfeğiyle T.K'ye ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan T.K'yi hastaneye kaldırdı.
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