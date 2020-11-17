  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de silahla yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Aktüel

Kayseri'de silahla yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:10:29 -
Kayseri'de silahla yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin cami çıkışında tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alparslan Mahallesi'ndeki Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan iş insanı İbrahim Gazezoğlu'nu (71), cami çıkışında tabancayla ayağından yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelinin Ş.Ö. (45) olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay