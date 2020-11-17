Kayseri'de silahla yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin cami çıkışında tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alparslan Mahallesi'ndeki Erciyesevler Camisi'nde yatsı namazını kılan iş insanı İbrahim Gazezoğlu'nu (71), cami çıkışında tabancayla ayağından yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin Ş.Ö. (45) olduğunu tespit eden ekipler, operasyonla zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.