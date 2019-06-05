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Kayseri'de 'sarıkız' paniği!

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, 'sarıkız' örümceği (camel spider), Kayseri'de görüldü. Kent merkezinde parkta ortaya çıkan örümcekler, paniğe neden oldu.

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
Kayseri'de 'sarıkız' paniği!

Melikgazi ilçesi Belsin Anafartalar Mahallesi'ndeki İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda dün akşam gezenler, 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümceği gördü. Parktaki çimler üzerinde görülen 3 örümcek, paniğe neden oldu. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri, çevrede endişe oluşturdu. Vatandaşlar, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyerek önlem alınmasını istedi. Vatandaşlar, örümceklerin özellikle çocuklara zarar verebileceğini belirterek ilaçlama yapılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 15:19
  1. sarıkız
  2. Kayseri
  3. GÜNCEL Haberleri

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