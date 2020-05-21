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Kayseri'de restorasyon yapılan binanın çatısı çöktü: 2 işçi yaralı

Kayseri'de restorasyon çalışması yapılan iki katlı binanın çatısında meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:00:00 - 2020-05-21 18:00:57
Kayseri'de restorasyon yapılan binanın çatısı çöktü: 2 işçi yaralı

Olay, Kayseri'nin Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Çeşme Sokak'taki 2 katlı tarihi evde meydana geldi. Restorasyon çalışması yapılan evin çatısı aniden çöktü. S.T. (28) ve Ö.G. (39), adlı işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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