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Aktüel Kayseri'de rastgele açılan ateş sonucu restoranda hasar meydana geldi
Aktüel

Kayseri'de rastgele açılan ateş sonucu restoranda hasar meydana geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:03:31 -
Kayseri'de rastgele açılan ateş sonucu restoranda hasar meydana geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki araçtan havaya rastgele ateş açılması sonucu bir restoranda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde 55 AEB 458 plakalı araçtan kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce havaya pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, pompalı tüfekten çıktığı belirlenen kartuşlar bulundu. Saçmaların bir restoranın camına isabet ettiği görüldü.

Zanlıları arama çalışmaları sürdürülüyor.


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