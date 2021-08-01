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Gündem Kayseri’de pes dedirten olay! 15 yaşındaki kız dehşet saçtı
Gündem

Kayseri’de pes dedirten olay! 15 yaşındaki kız dehşet saçtı

Kayseri’de yaşanan akılalmaz olayda 15 yaşındaki C.C., annesiyle tartışan babası Cumali C.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:24:00 -
Kayseri’de pes dedirten olay! 15 yaşındaki kız dehşet saçtı

Kayseri’de yaşanan akılalmaz olayda 15 yaşındaki C.C., annesiyle tartışan babası Cumali C.’yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Ali C., ismi henüz öğrenilemeyen eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası annesini korumak isteyen C.C. adlı kızı, mutfaktan eline aldığı bıçakla babası Cuma Ali C.’yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Cuma Ali C.’nin öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı kızı C.C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesinin ardından Cuma Ali C.’nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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