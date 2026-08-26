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Yerel Kayseri’de parka pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı
Yerel

Kayseri’de parka pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

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Kayseri’de parka pompalı tüfekle saldırı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu parkta oturan 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Battalgazi Mahallesi’ndeki Kervan Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre otomobille parka gelen E.U., araçtan E.K. ile A.D’ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ve A.D. yaralanırken, şüpheli otomobille bölgeden uzaklaştı.

Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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