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Yerel Kayseri’de otomobiller çarpıştı
Yerel

Kayseri’de otomobiller çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 00:56:00 -
Kayseri’de otomobiller çarpıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Komando Caddesi ile Erenköy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 42 YF 574 plakalı otomobil ile S.E. idaresindeki 38 LR 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle beraber araçlarda bulunan F.G., N.G. ve G.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı F.G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Perte çıkan araçlar da çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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