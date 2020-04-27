  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

2020-04-27 16:33:04 -
Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada otomobil çarpan kişi yaşamını yitirdi.

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, E.K. yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve kaldırımda yürüyen Ziya Turgut Işık'a (62) çarptı. Ardından yan yola geçerek park halindeki 38 FC 218 plakalı araca da çarpan otomobil, taksi durağına vurarak durabildi.

Kazada ağır yaralanan Işık, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü E.K, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Aksünger Türkiye'nin İsveç'teki vatandaşlarını kurtarmasını hazmedemedi
Siyaset

CHP'li Aksünger Türkiye'nin İsveç'teki vatandaşlarını kurtarmasını hazmedemedi

Koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken’in yardım çığlıklarını duyan Türkiye’nin gurbetçiyi uçakla alarak yurda getirme..
Fatih Altaylı’dan tartışılacak sözler! ‘Çin virüsü’nde parmağı olan ülkeyi açıkladı
Gündem

Fatih Altaylı’dan tartışılacak sözler! ‘Çin virüsü’nde parmağı olan ülkeyi açıkladı

Fatih Altaylı, ‘Çin Virüsü’ başlıklı yazı kaleme aldı. Son günlerdeki en büyük tartışmalardan biri olan Çin’e açılacak davadan bahseden Alta..
Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi
Gündem

Kardashian'ın küstah paylaşımı sonrası akıllara Çavuşoğlu'nun Avrupa'ya ayar verdiği konuşma geldi

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram'dan sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili skandal bir paylaşımd..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı