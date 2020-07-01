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Aktüel

Kayseri'de otomobilin çarptığı kedi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:00:06 -
Kayseri'de otomobilin çarptığı kedi tedavi altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin çarpması sonucu vücudunda kırık oluşan ve sol gözünü kaybeden kedi, hayvanseverler tarafından kliniğe kaldırıldı.

Tomarza ilçesinde bir otomobilin çarptığı kediyi yaralı halde bulan vatandaşlar, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) yetkililerine bilgi verdi.

Belediye ile iletişim kuran dernek yetkilileri, yaralı kedinin belediye tarafından özel bir kliniğe kaldırılmasını sağladı.

Klinikte tedavi altına alınan kedinin, vücudunun çeşitli yerlerinde 3 kırık olduğu ve sol gözünü kaybettiği belirlendi.

Kedinin tedavisi sürüyor.

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