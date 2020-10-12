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Aktüel Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:08:30 -
Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve ağaçlandırma bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20 hektarlık alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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