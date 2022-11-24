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Aktüel Kayseri'de operasyon! Gözaltılar var
Aktüel

Kayseri'de operasyon! Gözaltılar var

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 4'ü firari hükümlü 16 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 22:08:00 -
Kayseri'de operasyon! Gözaltılar var

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 4'ü firari hükümlü 16 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Niğde-Kayseri kara yolu uygulama noktası ile Mevlana, Osmanlı ve Hürriyet mahallelerindeki çalışmalarda, haklarında 4 yıl 9 ay ile 25 yıl 6 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler A.Ö, O.S, H.Y. ve İ.B'nin de aralarında yer aldığı 16 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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