Kayseri’de okulda oyuncak silah paniği Kayseri'de ortaokul öğrencisi A.A.'nın (14) okula getirdiği oyuncak tabanca paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen polis, oyuncak tabancaya el koydu.

Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisiA.A., çantasında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdi. A.A.'nın sınıf arkadaşları da durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler hemen polisi aradı. Okula gelen polis ekipleri, tabancanın, oyuncak plastiktabanca olduğunu belirledi. Tutanak tutan polis, oyuncak tabancaya el koydu.

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