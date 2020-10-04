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Aktüel Kayseri'de öğrenciler, hayırseverlerin yardımıyla kültürevinde uzaktan eğitime katılıyor
Aktüel

Kayseri'de öğrenciler, hayırseverlerin yardımıyla kültürevinde uzaktan eğitime katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:59:06 -
Kayseri'de öğrenciler, hayırseverlerin yardımıyla kültürevinde uzaktan eğitime katılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki öğrenciler, hayırseverlerce alınan bilgisayarlar ve iki köylünün internet aboneliğini karşılaması sayesinde kültürevinde uzaktan eğitim alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi taşımalı eğitimle okula giden öğrenciler, ailelerinin telefonlarından internete bağlanamayınca Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yardım talep etti.

Belediyenin öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle alınan 8 bilgisayar, köydeki Ekrem Kılıç Kültür Evi'ne yerleştirildi.

Hayırsever Sami Ülker ile Şükrü Kılıç da iki yıllık internet abonelik ücretini karşılayarak öğrencilerin eğitimine katkı sağladı.

Köy imamı Yasin Tokgöz gözetiminde Kültür Evi'nde bir araya gelen yaklaşık 30 öğrenci, her gün uzaktan eğitime katılarak derslerinden geri kalmamaya çalışıyor.

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