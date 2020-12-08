Kayseri'de miras için kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde miras kavgasında kardeşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, sanık Rüstem Yıldız, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Fedayi Yıldız'ın müşteki eşi Zarife Yıldız ve sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Rüstem Yıldız, savunmasında, olay günü anne ve babasının yaşadığı evin kilidini değiştirirken gördüğü ağabeyi Fedayi Yıldız'a "bunu neden yaptığını" sorduğunda kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürerek, bu nedenle aralarında tartışma başladığını söyledi.

Ağabeyinin bu sırada evin mutfağından bıçak aldığını anlatan sanık Yıldız, şöyle konuştu:

"Üzerime doğru geldi. Evin girişinde bulunan balkondan atladım. Peşimden gelince yanımda bulunan tabancayla korkutma amaçlı sağına, soluna ateş ettim. Dönüp kızımın üstüne bıçakla gittiğini görünce de kendisine ateş ettim. Ağabeyime öldürme amaçlı ateş etmedim. Kendimi, ailemi ve çocuklarımı korudum. Pişmanım, kesinlikle böyle bir şey olmasını istemiyordum. Çok üzgünüm. Ambulans gelip ağabeyimi aldıktan sonra, olay ev yüzünden meydana geldiği için evin kapısına da 6 el ateş ettim."

Müşteki Zarife Yıldız ise kayınpederi Mustafa Yıldız'ın hasta olduğunu ve olaydan yaklaşık 10 gün sonra hayatını kaybettiğini anlattı.

Yıldız, kayınpederinin olaydan önce "mahalledeki iki katlı evi kendisine vereceğini" söylemesi üzerine eşinin, "İstemem, 5 kardeşiz, herkese hakkı neyse onu ver." dediğini ifade etti.

Sanık Rüstem Yıldız'ın miras için eşine 50 bin lira hisse verip, gerisine karışmamasını istediğini iddia eden Zarife Yıldız, "Olaydan 2 gün önce kayınpederim fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Bu esnada Rüstem Yıldız, onların evinin anahtarını almış. Kaynanam, 'Rüstem evin anahtarını çalmış, ona güvenmiyorum. Yarın diğer gün beni de eve alamaz.' diyerek, eşimden yardım istedi. Olay günü de eşim evin kilidini değiştirmek için oraya gitti. Olayın nasıl olduğunu görmedim. Şikayetçiyim. Bu acıları tekrar tekrar yaşamamak için bundan sonraki duruşmalara katılmak istemiyorum." diye konuştu.

Sanık ve maktulün annesi Danede Yıldız da tanık olarak dinlendi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Fedayi ile Rüstem Yıldız kardeşler arasında 12 Ağustos'ta miras yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada ağabeyini tabancayla öldüren Rüstem Yıldız gözaltına alınmıştı.



