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Gündem Kayseri'de korkunç olay! Çocuklar gördü
Gündem

Kayseri'de korkunç olay! Çocuklar gördü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ceset buldu. Yapılan incelemede 33 yaşındaki şahsın kendini ağaca asarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 13:54:00 - 2022-08-02 13:57:04
Kayseri'de korkunç olay! Çocuklar gördü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi'nde bulunan Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı kişi gördü.

Korkarak durumu haber verdikleri ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin Erhan Tarun'a ait olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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