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Kayseri'de korkunç kaza, 1 ölü 3 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:09
Kayseri'de korkunç kaza, 1 ölü 3 yaralı

Zümrüt Mahallesi Ihlamur Caddesi ile Kadir Has Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana gelen kazada E.Ç.'nin (39) kullandığı 58 NA 592 plakalı otomobil ile O.Y.'nin kullandığı 38 SZ 429 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller refüje savrulurken, kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 58 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer otomobilde yaralı olarak bulunan Ş.G, Y.E.Y. ve D.G. ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.Ç.'nin cenazesi hastane morguna götürülürken, otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:09
  1. kayseri
  2. kaza

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