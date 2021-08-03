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Gündem Kayseri'de komşular arasında demir çubuklu 'saman tozu' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Gündem

Kayseri'de komşular arasında demir çubuklu 'saman tozu' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşu iki grup arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan demir çubuklu kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 23:17:00 -
Kayseri'de komşular arasında demir çubuklu 'saman tozu' kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, 3 gün önce Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (53) ve oğlu İsmail B. (30) evlerinin önünde bulunan saman tozunun yayılması nedeniyle komşuları İbrahim Y. (57) ve kardeşi Bekir Y. (43) ile tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışma demir çubuklu kavgaya dönüştü. Yerde bulunan demir çubuklarla iki grup birbirini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan baba oğul ile iki kardeşi çeşitli hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsmail B., doktorların 3 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden Ali B.'ye demir çubukla vurduğu iddia edilen Bekir Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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