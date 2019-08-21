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Kayseri’de kayıp olan 80 şahıs polis ekiplerince bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kayıp olarak aranan 86 şahıstan 80’i bulunurken ayrıca UYAP aranması bulunan 582 şahıs yakalandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:26
Kayseri’de kayıp olan 80 şahıs polis ekiplerince bulundu

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda kayıp olarak aranan 86 şahıstan 80’i bulunurken ayrıca UYAP aranması bulunan 582 şahıs yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Temmuz - 14 Ağustos tarihlerinde 3’ü kasten öldürme, 1’i kasten öldürme-intihar olayı olmak üzere işlem yapılan 4olayda yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 3 adet tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği 1’i yağma, 1’i görevi yaptırmamak için direnme, 2’si tehdit, 1’i kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1’i kasten yaralama olayı olmak üzere işlem yapılan 6 olayda 18 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken 3’si hakkında adli kontrol kararı verildi.


Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 2’si cinsel saldırı, 1’i kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 4’ü fuhşa teşvik aracılık veya zorlama olayı olmak üzere 8 adli olay, 11 fuhuş olayı ile ilgili idari işlem yapıldı. İşlem yapılan olaylardan 36 şahıs yakalanırken bunlardan 2’si tutuklandı 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ev hakkında ilgili komisyonca kapatılma kararı verildi.


Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 10’u ikametten hırsızlık, 13’ü işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 2’si otodan hırsızlık, 11’i açıktan hırsızlık, olayı olmak üzere işlem yapılan 36 olayda yakalanan 43 şahıstan 8’i tutuklandı.


Kentte belirli tarihlerde 12’si oto ve 14’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere 26 olay meydana geldi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nce yapılan çalışmalarda kentten çalıntı olan 11 oto ile 6 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarda gözaltına alınan 26 şahıstan, 2’si tutuklandı.


Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar da ise, Kayseri’de haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 582 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 195’i tutuklandı.


Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de, 7 dolandırıcılık, 1 kapkaç olayına işlem yaptı ve olaylarla ilgili yakalanan 10 şahıstan 9’u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise, kayıp müracaatı alınan 86 şahıstan 80’ini 6 kayıp şahsın arama çalışmaların ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:26
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