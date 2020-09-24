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Aktüel Kayseri'de karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı
Aktüel

Kayseri'de karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:22:33 -
Kayseri'de karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kocasinan İlçesi İstasyon Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Nimet Ç'nin (21) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda, Nimet Ç'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Karantinada olması gereken genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

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