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Aktüel Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:04:16 -
Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kanala düşen otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Sevim H. idaresindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi'nde su kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı.

Sevim H, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı.

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