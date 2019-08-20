Kayseri'de kaçakçılık operasyonu! 1 milyon 850 bin ele geçirildi Kayseri'de 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağımakaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Erciyesyolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ç. ve B.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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