THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kayseri'de jandarma şüphelendiği araçta ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eski Mısır Antik Çağ Dönemi'nde Mısır tanrılarını simgeleyen ve yaklaşık 6 milyon TL paha biçilen idol heykel yakaladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
Kayseri'de jandarma şüphelendiği araçta ele geçirdi

Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde ekipler, durumundan şüphelenilen 38 HY 708 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda çanta içerisinde sarılı vaziyette iki adet eski Mısır Antik Çağ Döneminde Mısır tanrılarını simgeleyen kafa kısımları kopmuş idol heykel ele geçirildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen heykellerin, Müze Müdürlüğünde ön ekspertizleri yapıldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildiği öğrenildi. Heykellerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, olayla ilgili O.K. ve E.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen heykeller Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:52
  1. jandarma
  2. Kayseri
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    1. 30 saniyede baş ağrısı tedavisi
    2. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    3. Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5..
    4. Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında..
    5. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    6. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    7. Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
    8. ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın..
    9. FB-Başakşehir maçı tekrarlanacak mı?
    10. Türkiye ile Rusya mutabakata varmıştı!..
    11. Adıyaman’da otomobil diğer otomobilin..
    12. Şizofreni nedir?
    13. Avrupa'nın en pahalı ülkeleri..
    14. 2018 KYK kredi ve burs başvuruları..
    15. Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi
    16. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    17. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    18. Sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu!..
    19. Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma..
    20. Servis şoförleri aracına almadı, 1..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Burs veren vakıflar 2018
    Burs veren vakıflar 2018

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!