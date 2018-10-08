Kayseri'de jandarma şüphelendiği araçta ele geçirdi

Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi'nde jandarma ekipleri yol kontrolü yaptı. Kontrollerde ekipler, durumundan şüphelenilen 38 HY 708 plakalı otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda çanta içerisinde sarılı vaziyette iki adet eski Mısır Antik Çağ Döneminde Mısır tanrılarını simgeleyen kafa kısımları kopmuş idol heykel ele geçirildi.





Jandarma tarafından ele geçirilen heykellerin, Müze Müdürlüğünde ön ekspertizleri yapıldığı ve 2863 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildiği öğrenildi. Heykellerin yaklaşık 6 milyon TL değerinde olduğu belirtilirken, olayla ilgili O.K. ve E.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen heykeller Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



