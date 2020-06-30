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Aktüel

Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 00:18:54 -
Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Develi ilçesi Gömedi Mahallesi'nde faaliyet gösteren altın madeninde çalışan bir kişi, iş arkadaşıyla tartıştıktan sonra işten çıkarıldı.

Bunun üzerine şüpheli, tartıştığı arkadaşının da içerisinde olduğunu düşündüğü şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda yaralanan 5 kişi, Develi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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