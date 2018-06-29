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Kayseri'de ırmağa giren adam boğuldu

Tomarza ilçesinde, ırmağa giren S.Ç. (40), boğularak hayatını kaybetti.

29 Haziran 2018 Cuma 21:42
Kayseri'de ırmağa giren adam boğuldu

Olay, Tomarza ilçesine bağlı Avşarsöğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Yozgat'tan, çobanlık yapan akrabasını ziyarete gelen Ş.Ç., sıcaktan bunalarak ırmağa girdi. Yüzme bilmeyen S.Ç.'nin gözden kaybolması üzerine, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, 112, 156 ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler,  S.Ç'nin cansız bedenini ırmaktan çıkardı. Talihsiz adamın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:42
  1. Yozgat
  2. kayseri
  3. tomarza
  4. ırmak

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