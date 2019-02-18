Kayseri'de insanlık dışı olay! Yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arabaya koştuğu atı yorgunluktan yere yığılan adam, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan yerdeki atı tekmeleyerek kaldırmaya çalıştı.18 Şubat 2019 Pazartesi 19:36
Kayseri'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.
Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hâlâ vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.
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