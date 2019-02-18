0553 313 94 23

Kayseri'de insanlık dışı olay! Yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde arabaya koştuğu atı yorgunluktan yere yığılan adam, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan yerdeki atı tekmeleyerek kaldırmaya çalıştı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:36
Kayseri'de insanlık dışı olay! Yorgunluktan yere çöken atını tekmeledi

Kayseri'de sahibinin, atık kağıt yüklü arabayı çekerken yorgunluktan yere çöken atını kırbaçlayıp tekmeleyerek kaldırmaya çalışması tepki çekti.

Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Atık kağıt yüklü arabayı çeken at, yorgunluk nedeniyle yere çöktü. Sahibi, önce kırbaçlayarak, sonra da tekmeleyerek atı kaldırmaya çalıştı. Çevredekiler, "Neden hâlâ vuruyorsun, zabıtayı çağır" diyerek atın sahibine tepki gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen kimliği belirsiz kişi, uyarılara aldırmadı ve atı kaldırıp yola devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:36
  1. Kayseri
  2. Melikgazi
  3. yorgunluktan yer çöken atı tekmeledi
  4. hayvanlara şiddet
  5. insanlık dışı olay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Değişimin emektarlarından Başkan Cahan’a anlamlı ziyaret
    1. Değişimin emektarlarından Başkan..
    2. Didim’de hazine arazisi talanı..
    3. Bodrum CHP’de istifa depremi
    4. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    5. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    6. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    7. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    8. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    9. Reina katliamcısı Masharipov ilk kez..
    10. Kasapoğlu: “İzmir’e heybemiz dolu..
    11. İnteltek'ten "İddaa" ihalesine itiraz
    12. Sapık ev sahibi, kiracısına dehşeti..
    13. Büyükçekmece'de kamyonla otobüs..
    14. Ardahan’da ulaşıma kar ve tipi engeli
    15. Çanakkale'de 38'i çocuk, 59 kaçak..
    16. Vali Bilmez’in Özalp ziyareti
    17. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan 2..
    18. Sahte para ile yakalanan şüpheli adli..
    19. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    20. Bakan Kasapoğlu, Roman vatandaşlarla..
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!