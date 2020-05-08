  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de ilan panolarına yapıştırılan güller annelere hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:41:49 -
Kayseri'de ilan panolarına yapıştırılan güller annelere hediye edildi

KAYSERİ (AA) -Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, annelere açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi ilan panolarında kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, panoya yapıştırılan gülleri de hediye olarak takdim etti.

"Bu güller evlerinden çıkamayan çocuklarımızın annelerine armağanıdır." ibaresiyle annelere sunulan güller ilgi gördü.

Bazı anneler, kendilerini düşündüğü ve bu güzel jesti için Yalçın'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı