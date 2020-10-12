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Aktüel Kayseri'de iki şüpheli ölüm
Aktüel

Kayseri'de iki şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:44:43 -
Kayseri'de iki şüpheli ölüm

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki kişi evinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Ömer Kaya (52) eve gelen yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde ise Necla Küçükkırbeyli'yi hareketsiz bulan yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri Küçükkırbeyli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaya ve Küçükkırbeyli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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