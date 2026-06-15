Akrabaların arazi kavgasında kan aktı
Mardin'in Derik ilçesinde arazi meselesi nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.