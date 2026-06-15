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Ekonomi Altın patladı! İran - ABD anlaşması piyasaları salladı
Ekonomi

Altın patladı! İran - ABD anlaşması piyasaları salladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Altın patladı! İran - ABD anlaşması piyasaları salladı

ABD ile İran arasında nihayet anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Petrol fiyatı dibi görürken altın fiyatı yükselişe geçti. Şimdi gözler 19 Haziran'a çevrildi.

ABD ile İran arasında aylar süren müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanması küresel piyasalarda sert fiyat hareketlerine neden oldu. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekerken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın 19 Haziran'da imzalanacağının duyurulması, küresel enerji piyasalarında anında karşılık buldu. Anlaşmanın en kritik başlıklarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılacak olması, enerji arzına ilişkin endişeleri önemli ölçüde azalttı.

 

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisiyle yatırımcılar petrol kontratlarında satışa yöneldi.

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Anlaşma haberinin ardından Brent petrol yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 83,6-84 dolar bandına kadar geriledi. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 80-81 dolar seviyelerine düştü. Böylece petrol fiyatları Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi. Uzmanlar, anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edebileceğini belirtiyor.

Petrol 80 dolara gerileyebilir

Piyasa analistleri, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden normalleşmesi halinde küresel arz baskısının azalacağını ifade ediyor. Bazı kurumlar Brent petrolün yılın ilerleyen dönemlerinde 80 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

 

Yeni rekor gelebilir

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen altın tarafında yükseliş dikkat çekti. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman talebi artarken ons altın 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın ise 6 bin 400 lira sınırına yaklaştı.

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Analistler, anlaşmanın piyasalar üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde daha net görüleceğini belirtirken, yatırımcıların özellikle 19 Haziran'daki resmi imza töreni ve ardından gelecek açıklamalara odaklandığını ifade ediyor.

Kritik gün 19 Haziran

Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen süreç sonunda tarafların anlaşmaya vardığı açıklanırken, resmi imzaların 19 Haziran'da atılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayı "büyük bir anlaşma" olarak nitelendirirken, İran tarafı da bunun daha kapsamlı müzakerelerin başlangıcı olduğunu belirtiyor.

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