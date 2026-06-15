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Avrupa Herkes kendi siyonistini koruyor! AB katile ‘katilsin’ diyemiyor
Avrupa

Herkes kendi siyonistini koruyor! AB katile ‘katilsin’ diyemiyor

Yeniakit Publisher
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Herkes kendi siyonistini koruyor! AB katile ‘katilsin’ diyemiyor

AB, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'e yaptırım kararı için oybirliği bulunmadığını bildirdi. Almanya'nın, toplantıda yaptırım listesinin yalnızca Ben-Gvir ile sınırlandırılmasını savundu, Smotrich'in liste dışında bırakılmasını talep etti. Çekya'nın ise Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlara da karşı çıkan tek üye ülke olduğu belirtilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırımın birçok ülke tarafından önerildiğini ancak oybirliği bulunmadığını söyledi.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunduğunu aktaran Kallas, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alacaklarını kaydetti.

Kallas, birçok üye ülkenin İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'e yaptırım önerisinde bulunduğunu belirterek, "Bunu tartışacağız. Ancak üye ülkelerle yürüttüğüm istişareler, bu kararı almak için oybirliği bulunmadığına işaret ediyor." bilgisini verdi.

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin bir araya geldiği AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olası yaptırımlar ele alınmıştı.

Almanya'nın, toplantıda yaptırım listesinin yalnızca Ben-Gvir ile sınırlandırılmasını savunduğu, Smotrich'in liste dışında bırakılmasında ısrar ettiği öğrenilmişti

Çekya'nın ise Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlara da karşı çıkan tek üye ülke olduğu belirtilmişti.

AB içinde bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yaptıkları açıklamalar ve Filistinlilere yönelik söylemleri nedeniyle Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulanmasını savunurken, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Sadece batı mı tüm dünya siyonist mason illuminati keferenin uşağı durumunda. Ben Givir denen kâfir Arap ülkelerine gitse hatta bizim Türk dünyasına tutuklayabilir mı? Batı zaten yahudinin oyuncak merkezi olmuş.
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