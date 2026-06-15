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Gündem Akit’e saldırı, Basın özgürlüğüne yapılmıştır
Gündem

Akit’e saldırı, Basın özgürlüğüne yapılmıştır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Akit’e saldırı, Basın özgürlüğüne yapılmıştır

Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vurarak fonladıkları yandaşlarından başka kimseyi gazeteci olarak görmeyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisine sadakat yemini etmiş CHP’deki provokatörlerin Akit TV muhabirlerine yönelik çirkin saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

HABER MERKEZİ

Diyanet Sen İstanbul İl Başkanı Sezai Kaynar da, her kürsüye çıktığında Akit’i hedef gösteren CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in tahrikleri sonucu gerçekleşen rezil saldırıya tepki gösterdi. Paralel CHP yönetiminin samimiyetten uzak olduğunu belirten Kaynar, şu ifadeleri kullandı: “TBMM önünde görevini fedakârca ifa ederken çirkin bir saldırıya maruz kalan Akit TV Muhabiri Muhammet Can Bulut ve Kameraman Nuh Güneş kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet-Sen olarak; basın emekçilerine yönelik gerçekleştirilen bu fiziki ve sözlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Kürsülere her çıktıklarında ‘basın özgürlüğü’ ve ‘demokrasi’ havariliği yapan, ancak sahada kendi çizgilerinde olmayan gazetecilere tekme, yumruk ve küfürlerle saldıran CHP zihniyetinin bu samimiyetsizliğini ibretle takip ediyoruz. Kendi zihniyetlerinde olmayan, kendilerine biat etmeyen herkese karşı sergiledikleri bu tahammülsüzlük ve çifte standart, maskelerini bir kez daha düşürmüştür. Bilinsin ki; meclis önünde basın mensuplarına fırlatılan o tekmeler, savrulan o galiz küfürler ve yapılan ahlaksız el hareketleri, sadece Akit TV’ye değil, doğrudan aziz milletimiz haber alma hakkına ve iradesine yapılmıştır! Fikirlerin medenice tartışılması gereken Meclis çatısı önünde zorbalıkla netice almaya çalışmak ne demokratik değerlerde evrensel hukukla bağdaşır. Kamunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi adına canla başla çalışan basın emekçilerim uzanan kirli eller, asla amacına ulaşamayacaktır. Bu vesileyle, çirkin saldırıya uğrayan Akit Medya ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; adli makamları bu vandallığın faillerinden hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz.”

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