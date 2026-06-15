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Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş
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Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş

Çok zengin besinlerden olan karpuzu tüketenlerden misiniz? Karpuzun yüzde 92'si su diyerek porsiyon kontrolünü unutanları bekleyen bir zararı var. İşte aşırı karpuz tüketiminin kan şekerinden kalp ritmine, sindirim sisteminden cilde kadar vücutta yol açtığı tehlikenin işte sebebi aslında buymuş...

#1
Foto - Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş

Sofraların baş tacı karpuzun fazlası meğer vücudu baştan aşağı değiştiriyormuş! Kan şekerini altüst eden, sindirimi kilitleyen ve hatta cildin rengini değiştirebilen bu gizli tehlikeye karşı uzmanlar uyardı. Peki, günde kaç dilimden fazlası zarar? İşte karpuz tutkunlarının mutlaka bilmesi gereken o gerçekler.

#2
Foto - Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş

Yazın vazgeçilmezi karpuz, yüksek glisemik indeksiyle tam bir şeker tuzağına dönüşebiliyor. "Nasılsa su" denilerek tüketilen kilolarca karpuzun böbrekleri yorduğunu ve potasyum fazlalığına yol açtığını biliyor muydunuz? Karpuzun vücuda olumsuz etkileri ve şekerin kana karışmasını önleyecek "peynir-badem" formülünün detayları haberimizde.

#3
Foto - Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak, bol sulu ve tatlı bir dilim karpuza kimsenin hayır diyemeyeceği aşikâr. Yüzde 92'si sudan oluşan, likopen deposu bu harika meyve, doğru miktarda tüketildiğinde tam bir sağlık dostudur. Ancak "Nasılsa büyük kısmı su, ne kadar yesem bir şey olmaz" diyerek tepsiler dolusu karpuz tüketmek, vücutta hiç beklenmedik sinyallere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte porsiyon kontrolünü kaçırdığınızda karpuzun vücudunuza olası etkileri... Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak, bol sulu ve tatlı bir dilim karpuza kimsenin hayır diyemeyeceği aşikâr. Yüzde 92'si sudan oluşan, likopen deposu bu harika meyve, doğru miktarda tüketildiğinde tam bir sağlık dostudur. Ancak "Nasılsa büyük kısmı su, ne kadar yesem bir şey olmaz" diyerek tepsiler dolusu karpuz tüketmek, vücutta hiç beklenmedik sinyallere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte porsiyon kontrolünü kaçırdığınızda karpuzun vücudunuza olası etkileri...

#4
Foto - Karpuzda olan çok zengin su içeriği şaşırttı: Sindirim sisteminden kalbe kadar olumsuz etkiliyor! Sebebi buymuş

Karpuz, kalori olarak düşük görünse de glisemik indeksi oldukça yüksek (r civarı) bir meyvedir. Yani içerdiği doğal şeker, kana çok hızlı karışır. Etkisi: Aşırı miktarda karpuz yediğinizde kan şekeriniz hızla yükselir ve ardından aynı hızla düşer. Bu durum ani tatlı krizlerine, halsizliğe, baş dönmesine ve özellikle diyabet ya da insülin direnci olan kişilerde ciddi sağlık risklerine zemin hazırlar. Karpuz, yüksek miktarda fruktoz (meyve şekeri) ve bir tür karbonhidrat olan FODMAP içerir. Etkisi: Hassas bir sindirim sistemine veya Huzursuz Bağırsak Sendromuna (IBS) sahipseniz, aşırı fruktoz bağırsaklar tarafından tam olarak emilemez. Bu da karnınızda aşırı gaz, şişkinlik, kramplar ve hatta ishale (özellikle yüksek su oranıyla birleştiğinde) neden olabilir. Karpuz, ona kırmızı rengini veren ve çok güçlü bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Likopen kalp sağlığı için harikadır; fakat her şeyin fazlasında olduğu gibi bunun da bir sınırı vardır. Etkisi: Günde çok yüksek miktarlarda (örneğin birkaç kilo) karpuz tüketildiğinde, vücut fazla likopeni atmakta zorlanabilir. Bu durum, avuç içleri ve ayak tabanlarında turuncumsu/kırmızımsı bir renk değişimi ile kendini gösteren ve zararsız ama estetik olarak şaşırtıcı olan "likopenimi" tablosuna yol açabilir. Karpuz, mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Potasyum kaslarımızın ve kalbimizin düzgün çalışması için hayati önem taşır. Etkisi: Özellikle böbrek fonksiyonları yavaşlamış kişilerde, aşırı karpuz tüketimi kanda potasyum birikmesine (hiperkalemi) neden olabilir. Bu durum kendini halsizlik, uyuşma hissi ve daha da önemlisi düzensiz kalp atışları (aritmi) ile belli eder. Karpuzun neredeyse tamamı su olduğu için, halihazırda gün içinde bol su içen biri çok fazla karpuz tükettiğinde vücuda aşırı sıvı yüklemesi yapmış olur. Etkisi: Böbrekler bu aşırı sıvıyı süzmekte zorlandığında, kandaki sodyum oranı tehlikeli şekilde düşebilir. Hiponatremi adı verilen bu durum; baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkar. Karpuzdan vazgeçmenize kesinlikle gerek yok; buradaki anahtar kelime, her lezzetli şeyde olduğu gibi porsiyon kontrolü. İdeal Porsiyon: Günlük olarak 2 ya da en fazla 3 üçgen dilim (yaklaşık 200-300 gram) karpuz tüketmek sağlık faydalarından yararlanmanız için tamamen yeterlidir. Şef Sırrı / Beslenme Tüyosu: Karpuzun kan şekerinizi birden fırlatmasını engellemek istiyorsanız, yanına 1-2 dilim az yağlı beyaz peynir veya birkaç adet çiğ badem/ceviz ekleyin. Protein ve sağlıklı yağlar, karpuzun şekerinin kana karışma hızını yavaşlatarak sizi daha uzun süre tok tutacaktır.

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