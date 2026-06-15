Duran'dan ABD-İran uzlaşmasına destek! Kalıcı barış vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD ve İran arasında varılan barış uzlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. NSosyal hesabından paylaşım yapan Duran, bölgede gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Duran, söz konusu uzlaşmanın Orta Doğu’da uzun süredir ihtiyaç duyulan huzur ve güven ortamına kapı aralamasını temenni ettiklerini belirtti.

“KALICI BARIŞA KATKI SAĞLAMALI”

İletişim Başkanı Duran, anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesi açısından değil, daha geniş ölçekte kalıcı barışın sağlanması bakımından da önemli olduğunu vurguladı.

Duran, bölgenin uzun süredir gerilim, çatışma ve güvensizlik atmosferiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, barışın ancak diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olabileceğini ifade etti.

DİPLOMASİ VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Duran’ın açıklamasında öne çıkan başlıklardan biri de diplomasi oldu. Bölgesel krizlerin çözümünde askeri gerilim yerine müzakere kanallarının işletilmesi gerektiği mesajı verildi.

İletişim Başkanı, huzur ve güven ortamının sağlanması için tarafların uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

TÜRKİYE’DEN YAPICI ÇABALARA DESTEK

Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgede barış ve istikrarı önceleyen bir yaklaşım sergilediğini kaydetti.

Türkiye’nin yapıcı diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini belirten Duran, Ankara’nın bölgesel barışın tesisine yönelik katkısını kararlılıkla devam ettireceği mesajını verdi.