Bakan Fidan'dan mutabakat yorumu! Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla ulaşılan mutabakatı Türkiye’nin memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Fidan, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale olduğunu ifade etti. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir anlayışla sürdürülmesini temenni etti.

“KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERHALE”

Bakan Fidan, ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşmanın yalnızca iki ülke açısından değil, tüm bölge güvenliği bakımından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Mutabakatın, uzun süredir gerilim ve çatışma riskiyle karşı karşıya kalan bölge için yeni bir diplomatik fırsat sunduğunu kaydetti.

Fidan’ın açıklamasında, bundan sonraki sürecin yapıcı bir tutumla yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

PAKİSTAN VE KATAR’A TEŞEKKÜR

Dışişleri Bakanı Fidan, bu önemli adımı atan tarafları kutlarken, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’a da özel teşekkür etti. Katar başta olmak üzere sürece katkı sağlayan diğer ülkelerin diplomatik girişimlerini de takdirle karşıladığını belirtti.

Bu açıklama, Türkiye’nin krizlerin çözümünde bölgesel diplomasiyi ve arabuluculuk mekanizmalarını desteklediğini bir kez daha ortaya koydu.

SABOTAJ UYARISI

Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Bölgesel barış ve güvenliğin korunması için ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu davranmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu mesaj, imza ve uygulama sürecine kadar provokatif adımlardan kaçınılması gerektiği yönünde güçlü bir diplomatik uyarı olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE’DEN SÜRECE TAM DESTEK

Bakan Fidan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sürece başından beri büyük destek ve emek verdiğini söyledi. Ankara’nın bölgede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik katkısını kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

Fidan’ın açıklaması, Türkiye’nin ABD-İran hattındaki diplomatik süreci olumlu karşıladığını ve mutabakatın kalıcı barışa dönüşmesi için aktif destek vermeye devam edeceğini gösterdi.