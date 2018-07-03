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Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kayseri-Sivas karayolunun 40. kilometresinde iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:48
Kayseri’de iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kayseri - Sivas Karayolunda seyir halinde bulunan 24 VA 063 ile 41 VA 350 plakalı iki araç çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler araç içerisinde sıkışırken itfaiyenin yardımıyla yaralılar araç içerisinden çıkarıldı.

112 ekipleri tarafından yaralılar çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:48
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  4. trafik kazası
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