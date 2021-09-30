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Yerel Kayseri'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yerel

Kayseri'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:49:00 -
Kayseri'de hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin (31) Hacılar ilçesinde saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen K.K. cezaevine teslim edildi.

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